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Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения

Верховная рада приняла этот закон 31 марта
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба офиса главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Глава государства назвал это "историческим моментом для всех украинцев". "Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев", - процитировала президента пресс-служба офиса.

Согласно тексту закона, он вступает в силу с 1 октября 2020 года.

Верховная рада 31 марта приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года. Документ предусматривает, что сначала начнутся продажи паев, которые принадлежат частным собственникам. В первые два года действия закона государственные и коммунальные земли продаваться не будут. Из-за массовых протестов аграриев и возражений ряда политиков в принятом документе исключена первоначально предложенная норма о допуске иностранцев к рынку и сокращена возможность концентрации земли в одних руках с 200 тысяч га до 100 га.

На принятии закона о рынке земли настаивал МВФ. Без этого документа, а также закона о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам, в первую очередь "Приватбанка" Игорю Коломойскому, фонд отказывался давать Украине кредит. Зеленский заявлял, что после принятия этих законов страна может рассчитывать на 10 млрд долларов финансовой помощи. Оппозиция в Раде, ссылаясь на многочисленные нарушения регламента при голосовании, заявила о намерении обжаловать закон в Конституционном суде. Не последовало и одобрение закона со стороны западных партнеров Украины, обещавших стране кредиты. Всемирный банк потребовал его пересмотреть, увеличив разрешенную к приватизации площадь участка и открыв доступ к покупке земли у юридических лиц.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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