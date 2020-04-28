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Отсрочку по уплате арендных платежей предоставили по 5 тыс. объектам недвижимости

Глава Минэкономразвития Максим Решетников также завил, что по частному имуществу сумма отсрочки составила 1,1 млрд рублей

МОСКВА, 28 апреля./ТАСС/. Отсрочка по уплате арендных платежей для МСП из пострадавших отраслей предоставлена по 5 тыс. объектам недвижимости в 37 регионах, при этом не все организации отрабатывают заявления предпринимателей на отсрочку, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на своей странице в Instagram.

"Получили первые данные, как в регионах работает отсрочка по арендным платежам для МСП из пострадавших отраслей. Поступили данные из 37 субъектов: там заключено более 700 допсоглашений с 2 тыс. арендодателей на отсрочку. Она уже предоставлена по 5 тыс. объектам. В 30 регионах уже приняты соответствующие нормативные акты, еще в 15 они готовятся", - написал Решетников.

Он отметил, что губернаторам предоставлены все полномочия и ресурсы, чтобы обеспечить дополнительную поддержку местного бизнеса, и это важно делать своевременно. "Есть вопросы по помещениям, которые в распоряжении подведомственных организаций. Мониторинг показал, что не все они отрабатывают заявления предпринимателей на отсрочку. Необходимо навести порядок и не допускать волокиты по обращениям арендаторов", - подчеркнул министр.

Также он сообщил, что по федеральному имуществу в Росимущество поступило лишь 304 обращения от малого и среднего бизнеса на заключение допсоглашений на отсрочку платежей. "Заключено 230 соглашений, из них - 195 об отсрочке на сумму 92,3 млн рублей и 35 - об освобождении на сумму 26,7 млн. При этом общий объем возможной отсрочки может составить 11,5 млрд [рублей]. Со стороны Росимущества все уведомления были направлены, но очевидно дошли не до всех адресатов", - добавил Решетников.

Он также сообщил, что по частному имуществу сумма отсрочки составила 1,1 млрд рублей.

Как отмечается на сайте Минэкономразвития, в отношении регионального имущества отсрочка предоставлена на 1,75 млрд рублей, в отношении муниципального - на 0,059 млрд рублей. "Общий объем возможной к предоставлению регионами отсрочки за 2020 год прогнозируется на уровне не ниже 4 млрд рублей, в свою очередь, общий объем недополученных доходов при освобождении от уплаты арендных платежей составит около 3,7 млрд рублей", - подчеркивается в материалах Минэкономразвития.

МСП из пострадавших отраслей имеют право запросить у арендодателя отсрочку 50% платежей до 1 октября, задолженность можно выплачивать до конца 2022 года равными долями.

Теги
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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