ТПП: усиление Китаем карантинных мер осложнило экспорт российской сельхозпродукции

ПЕКИН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Усиление властями Китая санитарно-эпидемиологических мер на границе с Россией негативно сказывается на объеме российских экспортных поставок сельхозпродукции в КНР. Как заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС глава регионального представительства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в Восточной Азии Павел Кудрявцев, такая ситуация может привести к сокращению объемов товарооборота между двумя странами.

Как он отметил, с начала эпидемии коронавируса в Китае ее влияние на российско-китайскую торговлю вплоть до середины апреля было незначительным. "Благодаря стартовавшим в декабре прошлого года поставкам в КНР газа по магистральному трубопроводу "Сила Сибири", а также отсутствию ограничений на какие-либо виды грузоперевозок в период вспышки COVID-19 в Китае двусторонний товарооборот за первый квартал не только не уменьшился, но и сумел продемонстрировать положительную динамику. В январе - марте объем внешней торговли между странами вырос в годовом выражении на 3,4% (до $25,35 млрд - прим. ТАСС). При этом экспорт из России в Китай увеличился на 17,3% (до $16,202 млрд - прим. ТАСС)", - указал он.

"К сожалению, массовое распространение COVID-19 в России, вероятно, внесет свои коррективы во внешнеэкономическую деятельность на китайском направлении. Так, по мере роста в КНР опасений завоза вируса извне в апреле этого года власти Китая стали последовательно ужесточать меры санитарно-эпидемиологического контроля на контрольно-пропускных пунктах", - добавил Кудрявцев. "Наибольший резонанс получила ситуация с введением китайской стороной 17 апреля ограничений на пропуск грузового автотранспорта на приграничном пункте пропуска Забайкальск - Манчжурия. С указанной даты проезд автомобилей на территорию КНР был ограничен 12 транспортными средствам в день, а в отношении водителей наложен ряд визовых ограничений. Следствием этого стало формирование многокилометровой пробки на российской части границы", - рассказал представитель Торгово-промышленной палаты.

"Согласно поступившей в представительство ТПП в Пекине информации, уже через неделю после введения новых правил в очереди на российской стороне границы находилось больше 400 грузовиков с мукой, маслом, кондитерскими изделиями и другими видами отечественных продуктов питания. А это - серьезные дополнительные издержки для экспортеров и убытки транспортных компаний", - подчеркнул Кудрявцев.

"В результате консультаций по линии компетентных ведомств РФ и КНР вскоре удалось договориться об увеличении предельного количества автомобилей до 19 - 20 в день. Вместе с тем этого явно недостаточно, учитывая, что обычно через этот пункт пропуска в сутки проходило порядка 80 автомобилей. Перспективы же полноценного разрешения проблемы пока весьма туманные", - объяснил он.

Модель экспорта

Как отметил собеседник агентства, автомобильные поставки в Китай представляют особую важность для российских экспортеров. "В последние несколько лет власти КНР в приграничных с Россией регионах активно развивают так называемые зоны приграничного экономического сотрудничества (ЗЭС). Завезенный через них товар из РФ не облагается в Китае импортной пошлиной, что делает данный вид поставок более привлекательным по сравнению с обычным экспортом в другие регионы КНР", - рассказал он. "Для примера возьмем российскую муку: ввозная пошлина вне ЗЭС составляет 65%, а в рамках зоны - 0%. Логичным в данной ситуации представляется замыкание большинства наших экспортеров на приграничные поставки", - объяснил Кудрявцев.

Он также отметил, что подобная модель экспорта обладает и рядом серьезных минусов. Среди них - ограничения на объемы поставляемой продукции, отсутствие стимулов для российских экспортеров продвигать в Китае свои торговые марки. "Кроме того, большинство поставляемых таким образом товаров не сертифицированы на территории КНР. Вместе с тем экспортеры из России вынуждены мириться с таким положением вещей, иначе завезенная по традиционным каналам продукция будет в Китае неконкурентоспособна. Что называется, не мы установили эти правила, но нам приходится их придерживаться", - пояснил он.

"Нынешняя ситуация с ограничениями на автомобильное передвижение на приграничных пунктах пропуска продемонстрировала риски подобного рода "бутылочных горлышек". Уже сейчас многие отечественные предприниматели ожидают, что в случае, если подобный режим экспорта в Китай сохранится продолжительное время, поставки в Китай отечественных продуктов питания серьезно просядут. С другой стороны, рассчитываем, что на падение импорта российских продуктов также обратят внимание и в Китае и внесут соответствующие коррективы в приграничную экономическую политику", - резюмировал представитель Торгово-промышленной палаты РФ.