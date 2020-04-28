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Правительство не одобрило законопроект о запрете коллекторской деятельности в России

Отмечается, что запрет на деятельность не приведет к ликвидации коллекторских организаций, а только выведет ее за пределы правового регулирования

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект "о запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником", который, по сути, запрещает деятельность в РФ коллекторских агентств. Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

Законопроект внесли в Госдуму в январе депутаты Сергей Вострецов ("Единая Россия") и Юрий Волков (ЛДПР). Инициативой предлагается запретить на территории РФ деятельность юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Также предлагается запретить привлечение кредитором "иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", то есть коллекторов.

"Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", - говорится в проекте отзыва кабмина.

Там отмечают, что сегодня наиболее злостными нарушителями требований законодательства в этой сфере являются именно агентства, не включенные в госреестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. "В этой связи введение запрета на деятельность таких организаций не приведет к их ликвидации, а выведет их деятельность за пределы правового регулирования, в связи с чем криминальные последствия предлагаемого решения будут весьма значительны", - подчеркивают в правительстве.

Кроме того, в проекте отзыва указано, что предлагаемое депутатами признание утратившим силу принятого в 2016 году федерального закона, целью которого было упорядочение отношений между кредитором и заемщиком, "не будет способствовать усилению гарантий защиты прав граждан, а приведет к тому, что широкий круг вопросов в указанной сфере правоотношений останется неурегулированным на законодательном уровне".

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