Титов предложил создать в России госорган для формирования экономических стратегий

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Новый государственный орган, который не будет концентрироваться на текущих проблемах, а займется проработкой экономических стратегий после пандемии коронавируса, должен быть создан в России. Такое мнение высказал во вторник уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на заседании международного онлайн-форума "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии".

"Приходится и в кризис принимать стратегические решения. Поэтому сегодня мы предлагаем правительству ряд решений, в том числе, когда мы находимся в условиях коронавируса и низких цен на нефть, создать центр развития с определенными полномочиями для того, чтобы думать о будущем. Причем в составе такого органа должны быть люди, которые думают не о решении текущих проблем, а [умеют] абстрагироваться от этого и думать о будущем", - сказал он, уточнив, что предлагает назвать этот государственный орган "администрацией роста".

Титов отметил, что в России "недоинвестированная экономика", поэтому есть множество ниш, которые могут сделать страну одной из самых динамично развивающихся в мире. По его оценке, потенциал роста РФ составляет до 10% валового внутреннего продукта в год.

Международный онлайн-форум "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии" организован правительством Республики Башкортостан совместно с Высшей школой экономики и Агентством стратегических инициатив. В форуме принимают участие спикеры из 25 стран, среди них продюсер Люк Бессон, бывший премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт, американский физик Митио Каку, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. В программе мероприятия предусмотрено 10 секций и два пленарных совещания.

ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.