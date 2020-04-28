РФПИ и инвестфонды запустят платформу для пострадавших от эпидемии перспективных компаний

"РФПИ в партнерстве с тремя ведущими инвестиционным фондами в России создает совместную платформу для инвестирования в фундаментально перспективные российские компании, испытывающие воздействие неблагоприятной конъюнктуры. Объем платформы составит порядка $200 млн. Сейчас ведется проработка и приоритезация списка потенциальных инвестиций", - сказал Дмитриев.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ с партнерами реализовал более 80 проектов общим объемом свыше 1,7 трлн рублей, охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работают более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более $40 млрд.