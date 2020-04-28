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"Сколково" разработает программу поддержки резидентов, работающих с нефтяными компаниями

Ранее "Фонд "Сколково" утвердил перечень разработок, направленных на борьбу с коронавирусом, для приоритетного финансирования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. "Фонд "Сколково" разрабатывает меры поддержки, направленные на пул разработчиков, работающих с вертикально-интергированными нефтяными компаниями (ВИНК), сообщил вице-президент фонда Олег Дубнов во вторник на онлайн-конференции "Турбулентность ТЭК. Точки роста в новой реальности" в рамках подготовки Тюменского нефтегазового форума.

"Отдельная инициатива, которую мы уже запустили с компаниями электроэнергетического сектора и планируем такую же кампанию для выработки решений запустить с вертикально интегрированными нефтяными компаниями, где бы мы собрали пул наших разработчиков, у которых заключены уже договоры с ВИНКами, и вместе с госбанками разработали бы специальную программу по адресной поддержке этой компаний", - сказал он.

Он отметил, что из-за секвестирования части программ компаний нефтегазового сектора стартапы и разработчики "Фонда "Сколково" столкнутся с финансовыми проблемами. Предлагаемые и разрабатываемые меры поддержки, по словам Дубнова, должны "сыграть на опережение". Он также добавил, что фондом было подготовлено обращение в правительство и в адрес министерств для принятия мер поддержки разработчиков.

Ранее "Фонд "Сколково" утвердил перечень разработок, направленных на борьбу с COVID-19, для приоритетного финансирования. Также были внесены соответствующие изменения в грантовую политику фонда, что позволит выделять средства по ускоренной и упрощенной процедуре. В перечень приоритетных вошли технологические решения по 21 направлению.

Онлайн-конференция "Турбулентность ТЭК. Точки роста в новой реальности" проходит в рамках подготовки Тюменского нефтегазового Форума (ТНФ). Мероприятие стало первым из серии онлайн-конференций, посвященных актуальным вопросам ТЭК, призванных выступить площадкой для диалога экспертов отрасли, государственных структур и участников рынка.

Предыдущий юбилейный X Тюменский нефтегазовый Форум прошел в Тюмени 17-19 сентября 2019 года. В нем участвовали более 3,5 тыс. человек. Форум традиционно является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Его участники обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом.

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