Эксперты прогнозируют пик безработицы в России в I квартале 2021 года

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пик безработицы в России придется на I квартал 2021 года, число безработных в стране может составить 8,5-10 млн человек. Такое мнение высказала во вторник гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на международном онлайн-форуме "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии".

"Основной пик безработицы в нашей стране мы можем ожидать уже в I квартале 2021 года. По разным оценкам, это может быть 8,5-10 млн человек, которые останутся без работы", - сказала она.

Оценивая экономическую ситуацию в мире, Чупшева отметила, что наблюдаются "колоссальные темпы роста безработицы". В пример она привела США, где, по ее словам, за последние 50 лет не было такого количества обращений за страховыми выплатами по безработице. Только за последний месяц эта цифра достигла 22 млн, что составляет 18% трудоспособного населения страны.

"Если говорить о рынке труда России, то он менее показателен, потому что обновленные данные мы увидим в мае, и у нас все-таки высокая доля занятости в неформальном секторе экономики", - сказала Чупшева.

Численность безработных в России в марте 2020 года, по предварительным данным Росстата, составила около 3,485 млн человек, или 4,7% экономически активного населения. При этом уровень безработицы среди сельских жителей (6,5%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,1%).

Международный онлайн-форум "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии" организован правительством Башкирии совместно с Высшей школой экономики и АСИ. В форуме принимают участие спикеры из 25 стран, среди них продюсер Люк Бессон, бывший премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт, американский физик Митио Каку, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. В программе мероприятия предусмотрено 10 секций и два пленарных совещания. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.