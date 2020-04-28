В Петербурге начались онлайн-продажи автомобилей с доставкой на дом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Онлайн-продажи автомобилей с доставкой на дом начались во вторник в Петербурге, машины заказали себе уже десять человек. Об этом сообщила пресс-служба компании Carmart, которая предоставляет услугу.

"Доставка автомобилей осуществляется на адрес покупателя в течение суток в пределах Санкт-Петербурга и 10 км от границы города", - говорится в сообщении.

Уже десять покупателей забронировали автомобили. Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, пока в бронировании 60% приходится на новые автомобили, 40% - на машины с пробегом. Самая дорогая машина, на которую была оформлена бронь, стоит более 6 млн рублей. До конца 2020 года планируется реализовать около 500 машин. Всего представлено 900 новых легковых автомобилей шести брендов - Audi, KIA, Hyundai, Genesis, Mitsubishi и Honda, также доступно 800 автомобилей с пробегом от различных производителей.

Как сообщалось, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за 2019 год в Петербурге составили 153,6 тыс. единиц, что на 4% меньше к уровню 2018 года. Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России в 2019 году составила 8,7% (в 2018 году - 8,8%). В пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле отмечали ТАСС, что доля производства легковых автомобилей заводами Петербурга в России составляет 23,5%. В регионе размещены производства компаний Toyota, Nissan и Hyundai.