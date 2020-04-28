Парфюмеры получили более 1 млн кодов маркировки

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Участники парфюмерной отрасли получили более 1 млн кодов маркировки с начала эксперимента в июле 2019 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Несмотря на режим самоизоляции, волатильный курс валют и падение покупательской активности, парфюмерные компании промаркировали более 1 млн духов и туалетной воды с начала эксперимента", - говорится в сообщении.

По данным ЦРПТ, в настоящее время в системе зарегистрировано более 3,7 тыс. компаний. "Самоизоляция из-за эпидемии коронавируса скоро закончится, и люди вновь захотят вернуться к своим привычным beauty-ритуалам. Участники парфюмерного рынка понимают это, продолжают работать и заказывать коды маркировки духов", - цитирует ЦРПТ руководителя товарной группы "Парфюмерия и Бытовая электроника" Сергея Парфенова.

Обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой на территорию РФ, начнется с октября 2020 года. До 30 сентября 2021 года включительно разрешается реализация немаркированных товарных остатков, произведенных или ввезенных на территорию страны до 1 октября 2020 года.