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Топ-менеджеры "Яндекса" отказались от премий и сократили свои зарплаты до конца года

Также компания сократила неприоритетные маркетинговые расходы, заявил финансовый директор Грег Абовский

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Топ-менеджеры ИТ-гиганта "Яндекс" отказались от премий и добровольно сократили свои зарплаты до конца 2020 года из-за влияния пандемии коронавируса на бизнес. Об этом в ходе телефонной конференции заявил финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский.

"Топ-менеджеры "Яндекса" отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года", - сказал он.

Также было принято решение о сокращении неприоритетных маркетинговых расходов. "Компания следит за любыми другими расходами", - пояснил Абовский.

По данным финансового директора компании, "Яндекс" снизил темп найма сотрудников. Отчасти это связано со сложностью интеграции и обучения новых сотрудников, так как компания работает в режиме удаленного офиса.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов "Яндекса" по данным на 31 марта 2020 года составил 197,2 млрд руб. на консолидированной основе, включая 30,6 млрд руб. денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента "Такси".

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