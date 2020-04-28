"Русал" пересмотрит прогнозы на 2020 год в связи с изменившейся ситуацией на рынке

"Общая неопределенность относительно перспектив восстановления ключевых экономик, основных отраслей потребления, уже сделали неактуальными прогнозы, сделанные в начале года. Естественно, мы тоже будем пересматривать наши прогнозы на этот год в соответствии с изменившейся ситуацией в мире. С учетом того, что каждая страна принимает свои меры для противодействия пандемии, следовательно, восстановление экономик и рынков будет происходить в разные периоды времени и в разном объеме. Мы готовы гибко реагировать на эти особенности", - сказал он.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Алюминиевый холдинг "Русал" пересмотрит прогнозы на 2020 год, сделанные в начале года, так как неопределенность относительно перспектив восстановления ключевых экономик и основных отраслей потребления после кризиса сделала их неактуальными. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор алюминиевого холдинга Евгений Никитин.

В частности, Никитин отметил, что из-за снижения спроса со стороны компаний, производящих высокотехнологичную продукцию не первой необходимости, компания в 2020 году не ожидает восстановить и нарастить долю продукции с высокой добавленной стоимостью (ПДС) в структуре продаж.

"Таким образом, наши позитивные ожидания по поводу восстановления и роста доли ПДС в продажах пока отдвигаются из-за коронавируса. Какой будет это доля в 2020 году пока сложно сказать, потому что никто сейчас не сможет точно оценить свои потребности до конца года", - сказал гендиректор "Русала".

Никитин также рассказал, что компания по-прежнему находится в тесном контакте с партнерами и клиентами, а для того, чтобы минимизировать риски перебоев в поставках, вызванные пандемией коронавируса, "Русал" рассматривает различные рынки и логистические опции и ищет альтернативных поставщиков сырья в России и за рубежом.

"Наш (с партнерами - прим. ТАСС) общий интерес - пройти сложившуюся ситуацию с минимальными потерями, и со своей стороны "Русал" сделает максимум, чтобы продолжать выполнять свои обязательства перед клиентами, как это было всегда. Это не первая кризисная ситуация, с которой мы столкнулись, но, наверное, первая, которая имеет неэкономические причины, последствия которой при этом сложно пока предсказать и оценить в полной мере", - заключил он.

В конце февраля 2019 году "Русал" ожидал, что проблемы, связанные со вспышкой коронавируса COVID-19, могут серьезно повлиять на алюминиевый рынок и привести к ухудшению ситуации в первом полугодии 2020 г. Тем не менее, тогда компания отмечала, что принимая во внимание упомянутые ранее факторы и вероятность быстрого восстановления рынка после коронавируса COVID-19, мировой спрос на первичный алюминий в 2020 г. вырастет на 1,3% в годовом выражении и составит 66,1 млн т.

О компании

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2019 г. производство компании достигло 3,76 млн т, а продажи выросли до 4,176 млн т (+13,8%).