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"Русал" рассматривает возможность оптимизации затрат без ущерба производству

Речь идет в первую очередь об административных расходах

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Менеджмент "Русала" в условиях кризиса в отраслях, являющихся ключевыми потребителями алюминия, рассматривает возможности оптимизации затрат, не связанных с производственными процессами и с персоналом. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор алюминиевого холдинга Евгений Никитин.

Он указал, что несмотря на то, что в условиях глобального экономического спада компания стабильно отработала первый квартал 2020 года, "ситуация меняется еженедельно, если не ежедневно".

"Менеджмент сейчас анализирует возможности для оптимизации затрат, не связанных с производственными процессами и персоналом. Это касается прежде всего административных расходов и других возможностей для сокращения или переноса затрат без ущерба для операционных показателей", - отметил Никитин.

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