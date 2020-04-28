"Русал" рассматривает возможность оптимизации затрат без ущерба производству

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Менеджмент "Русала" в условиях кризиса в отраслях, являющихся ключевыми потребителями алюминия, рассматривает возможности оптимизации затрат, не связанных с производственными процессами и с персоналом. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор алюминиевого холдинга Евгений Никитин.

Он указал, что несмотря на то, что в условиях глобального экономического спада компания стабильно отработала первый квартал 2020 года, "ситуация меняется еженедельно, если не ежедневно".

"Менеджмент сейчас анализирует возможности для оптимизации затрат, не связанных с производственными процессами и персоналом. Это касается прежде всего административных расходов и других возможностей для сокращения или переноса затрат без ущерба для операционных показателей", - отметил Никитин.