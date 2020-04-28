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Минфин 29 апреля проведет аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков

Речь идет об облигациях выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года и ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов России 29 апреля проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года и ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года. Об этом говорится в материалах министерства.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, отметили в Минфине.

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