{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин согласовал предложения Минэнерго о запрете импорта в РФ бензина и дизеля

По словам источника в одном из министерств, сейчас инициатива находится на финальном согласовании в правительстве
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов одобрило предложения Минэнерго о запрете импорта в Россию нефтепродуктов, которые сейчас предлагаются по цене ниже отечественной продукции, до 1 октября для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом ТАСС сообщил источник в одном из министерств.

На эту тему

"Да, Минфин согласовал. В настоящий момент он находится на финальном согласовании в правительстве", - сказал он.

По его словам, суть предложений - в запрете на ввоз в Россию бензина и дизеля, а также газойлей и керосина.

Ранее министр энергетики России Александр Новак говорил, что эта мера предлагается для того, чтобы сохранить рабочие места и работу нефтеперерабатывающих заводов. Он говорил, что объем потребления нефтепродуктов на АЗС России из-за режима самоизоляции снизился на 40-50%.

Сейчас российские НПЗ не могут конкурировать с зарубежными из-за работы демпфирующего механизма, который удерживает цену на бензин и дизель на АЗС в пределах роста инфляции. Достигается это за счет того, что при высокой стоимости нефти НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот должны платить государству сверхприбыль.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
Реклама на ТАСС
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях финансовой отчетности корпораций
Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI в начале операций оказалась на уровне $12,52
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС