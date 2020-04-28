Минфин согласовал предложения Минэнерго о запрете импорта в РФ бензина и дизеля

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов одобрило предложения Минэнерго о запрете импорта в Россию нефтепродуктов, которые сейчас предлагаются по цене ниже отечественной продукции, до 1 октября для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом ТАСС сообщил источник в одном из министерств.

"Да, Минфин согласовал. В настоящий момент он находится на финальном согласовании в правительстве", - сказал он.

По его словам, суть предложений - в запрете на ввоз в Россию бензина и дизеля, а также газойлей и керосина.

Ранее министр энергетики России Александр Новак говорил, что эта мера предлагается для того, чтобы сохранить рабочие места и работу нефтеперерабатывающих заводов. Он говорил, что объем потребления нефтепродуктов на АЗС России из-за режима самоизоляции снизился на 40-50%.

Сейчас российские НПЗ не могут конкурировать с зарубежными из-за работы демпфирующего механизма, который удерживает цену на бензин и дизель на АЗС в пределах роста инфляции. Достигается это за счет того, что при высокой стоимости нефти НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот должны платить государству сверхприбыль.