Ямпольская внесет в ГД законопроект, относящий книготорговлю к соцпредпринимательству

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская во вторник внесет на рассмотрение палаты законопроект, относящий торговлю книгами к сфере социального предпринимательства, что позволит получить этой отрасли ряд льгот, в том числе по аренде и налогам.

"Буквально через час... я буду вносить в Государственную думу законопроект об отнесении торговли книгами, книгораспространения к сфере социального предпринимательства. Это дает определенные льготы, в том числе и налоговые", - сказала она на пресс-конференции во вторник.

Ямпольская отметила, что соответствующие изменения будут вноситься в закон о малом и среднем предпринимательстве. "Среднее предпринимательство у нас, как известно, ограничено доходами в 2 млрд рублей в год, поэтому самые крупные игроки на книжном рынке, монополисты не заинтересованы в нашем законопроекте, мы работаем не на них. Мы работаем на действительно маленькие, нишевые магазинчики, мы им помогаем выживать", - пояснила она.

По мнению главы комитета, принятие законопроекта будет способствовать возникновению таких книжных магазинов в регионах, "чтобы они получали льготы по аренде, льготы по налогам и так далее". "Тысяча относительно крупных точек на всю страну, если вообще считать в целом, то две тысячи, - это очень мало для страны, которая считала себя еще недавно самой читающей в мире", - заключила депутат.