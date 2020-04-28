Госдума учтет мнение банков при работе над запретом комиссии с платежей по ЖКХ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в ходе работы над законопроектом о запрете взимания комиссии с платежей за услуги ЖКХ учтут как потребности самих граждан, так и обращения банковского сообщества. Об этом в среду заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе совещания в режиме видеоконференции с главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной.

Согласно сообщению на сайте Госдумы, тему запрета комиссии в ходе совещания поднял глава ВТБ Андрей Костин. "Идея, конечно, благая, но мы в том числе озабочены тем, что комиссии сохранятся, но взимать их будут ТСЖ, ЕИРЦ и другие структуры-посредники", - отметил он.

"Мы дополнительно изучаем этот вопрос, у нас было обращение представителей банковского сообщества, считаю возможным здесь доработать подходы, которые ранее принимались", - ответил Володин. Он выразил надежду на то, что законодателям вместе с представителями ЦБ и банковского сообщества удастся выйти на "те решения, которые, с одной стороны, защитят малообеспеченные слои граждан и тех, кто действительно имеет большие проблемы в связи с удорожанием платежей, в том числе за счет этих комиссий, с другой стороны, учтут предложения", которые были высказаны.

Законопроект, который вводит запрет на взимание банковской комиссии с коммунальных и обязательных платежей, прошел первое чтение 14 апреля. Его авторами выступили сам Володин, первый вице-спикер Александр Жуков, руководитель думских единороссов Сергей Неверов, замглавы фракции Андрей Исаев и первый зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.