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Мировые цены на нефть

Цена на нефть марки Brent превысила $21

Она увеличилась на 5,15%

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE увеличилась на 5,15% и достигла отметки $21,05 за баррель, свидетельствовали данные торговой площадки на 16:15 мск.

Стоимость фьючерса нефти WTI снижается на 1,25% и находится на отметке $12,62 за баррель.

На фоне роста нефтяных котировок российский рубль укрепляется в ходе валютных торгов на Московской бирже. Так, курс доллара опустился до 74,02 рубля (-0,63%), а курс евро - до 80,43 рубля (-0,24%).

Теги
Мировые цены на нефть
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