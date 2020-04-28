Псковский губернатор заявил, что дефицит бюджета из-за пандемии вырастет в четыре раза

ПСКОВ, 28 апреля. /ТАСС/. Дефицит бюджета Псковской области в 2020 году вырастет более чем в четыре раза по сравнению с текущими показателями и достигнет отметки в 6,4 млрд рублей. Это произойдет из-за увеличения расходов на профилактику борьбы с коронавирусом, а также в связи с предоставлением дополнительных мер поддержки населению в условиях пандемии, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"Вместе с прогнозируемым снижением налогов на прибыль, на имущество и другие статьи расчетный объем выпадающих доходов по итогам года составит 3,7 млрд рублей. При учете расходов, связанных с профилактикой COVID-19, совокупный дефицит областного бюджета в 2020 году составит 6,4 млрд рублей", - цитирует пресс-служба слова губернатора Михаила Ведерникова. По его оценке, без поддержки федерального центра решить "все вопросы по сохранению и развитию экономики будет сложно".

На увеличение дефицита бюджета повлияли принятые в регионе меры поддержки населению в связи с пандемией. В частности, по словам губернатора, в Псковской области снижены ставки по упрощенной и патентной системам налогообложения, приняты льготы по налогу на имущество и транспортному налогу.

"Ведерников обратил внимание и на трудности, с которыми столкнулась сфера малого и среднего предпринимательства. Для успешного возвращения в рабочий режим ряда предприятий необходимо восполнить объем оборотных средств, что возможно сделать через предоставление беспроцентных займов. В этой ситуации себя положительно проявили государственные микрофинансовые организации", - отмечается в сообщении пресс-службы.

О параметрах бюджета

В марте 2020 года депутаты регионального парламента приняли поправки в бюджет, согласно которым его доходы увеличились на 743 млн рублей, достигнув отметки в 37,5 млрд рублей. Расходная часть составляет порядка 39 млрд рублей. Дефицит бюджета по итогам принятия поправок в марте остался неизменным и составлял 1,5 млрд рублей.

Бюджет Псковской области на текущий год был принят 24 декабря 2019 года. На тот момент расходы бюджета были запланированы на уровне порядка 38,3 млрд рублей, по данным властей, в 2020 году государственный долг Псковской области прогнозируется на уровне в 17 млрд 891 млн рублей, в последующий двухлетний период эта цифра, по прогнозам властей, должна остаться без изменений.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Псковской области зафиксировано 142 случая заражения и девять летальных исходов. Выздоровели 14 человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.