Костин: крупнейшие госбанки готовы участвовать в выкупе госдолга РФ при поддержке ЦБ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Крупнейшие российские банки - ВТБ и Сбербанк - готовы участвовать в выкупе дополнительных объемов госдолга РФ при поддержке со стороны Банка России. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на совещании председателя Госдумы Вячеслава Володина с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной по вопросам банковской деятельности.

"Мне кажется, опасно было бы корректировать бюджет в сторону уменьшения расходов по ключевым программам. Мне кажется, что вот здесь, прежде всего, должен быть госдолг. И вот возможность увеличения госдолга на 5-6 трлн имеется. Банки, по крайней мере ВТБ и Сбербанк, готовы в таких схемах участвовать при поддержке Центрального банка. Я считаю, что необходимо в первую очередь поддерживать предприятия, поддерживать занятость, заработные платы. Это самая главная задача сегодня, чтобы люди могли работать, когда закончится самоизоляция, получать зарплату и кормить свои семьи", - передает пресс-служба банка слова Костина.

Ранее глава ВТБ предлагал увеличить сроки репо, чтобы банки смогли выступить покупателями ОФЗ, выпущенных для стабилизации экономики.