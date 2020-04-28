{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генсек ООН призвал восстанавливать экономику после пандемии с упором на чистую энергетику

Деньги не должны идти на помощь устаревшим, загрязняющим атмосферу индустриям, считает Гутерриш

ООН, 28 апреля. /ТАСС/. Правительства стран мира должны в первую очередь помогать восстановлению тех предприятий и рабочих мест, деятельность которых будет способствовать переходу на чистые возобновляемые источники энергии. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь Антону Гутерриш, выступая на проходящей в видеоформате конференции "Петерсбергский климатический диалог".

"Как и у коронавируса, у парниковых газов нет границ", - подчеркнул он. "В то время как мы тратим триллионы на восстановление от COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), создавая новые рабочие места и новые предприятия, мы должны думать о переходе на чистые, зеленые источники энергии, - отметил генсек. - Инвестиции должны идти на ускорение декарбонизации всех областей нашей экономики".

"Если деньги налогоплательщиков используются на спасение бизнеса, там должны создаваться "зеленые" рабочие места, которые приведут к устойчивому росту экономики. Эти деньги не должны идти на помощь устаревшим, загрязняющим атмосферу, использующим уголь индустриям", - продолжил Гутерриш.

Он также призвал налоговые органы переводить экономики "из серых в зеленые". "Уголь должен иметь такую цену, чтобы загрязнители воздуха платили за это загрязнение", - добавил глава ООН.

Теги
Гутерриш, Антониу
Реклама на ТАСС
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях финансовой отчетности корпораций
Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI в начале операций оказалась на уровне $12,52
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС