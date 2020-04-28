Генсек ООН призвал восстанавливать экономику после пандемии с упором на чистую энергетику

ООН, 28 апреля. /ТАСС/. Правительства стран мира должны в первую очередь помогать восстановлению тех предприятий и рабочих мест, деятельность которых будет способствовать переходу на чистые возобновляемые источники энергии. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь Антону Гутерриш, выступая на проходящей в видеоформате конференции "Петерсбергский климатический диалог".

"Как и у коронавируса, у парниковых газов нет границ", - подчеркнул он. "В то время как мы тратим триллионы на восстановление от COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), создавая новые рабочие места и новые предприятия, мы должны думать о переходе на чистые, зеленые источники энергии, - отметил генсек. - Инвестиции должны идти на ускорение декарбонизации всех областей нашей экономики".

"Если деньги налогоплательщиков используются на спасение бизнеса, там должны создаваться "зеленые" рабочие места, которые приведут к устойчивому росту экономики. Эти деньги не должны идти на помощь устаревшим, загрязняющим атмосферу, использующим уголь индустриям", - продолжил Гутерриш.

Он также призвал налоговые органы переводить экономики "из серых в зеленые". "Уголь должен иметь такую цену, чтобы загрязнители воздуха платили за это загрязнение", - добавил глава ООН.