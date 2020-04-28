Глава ВТБ прогнозирует рост заявок в мае на кредитные каникулы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин прогнозирует увеличение в мае 2020 года числа заявок клиентов банка на кредитные каникулы. Об этом банкир заявил в ходе совещания председателя Госдумы Вячеслава Володина с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной по вопросам банковской деятельности.

"По марту, как вы понимаете, ситуация с падением доходов была еще не настолько плоха, не так много заемщиков могли подтвердить, что у них такое снижение произошло. Но мы ожидаем, что в мае, конечно, это будет значительно большее число заявок", - сказал Костин, слова которого передает пресс-служба ВТБ.

Банкир пояснил, что основная причина отказов в ипотечных каникулах - несоответствие суммы кредита, когда сумма превышает установленные постановлением правительства лимиты, а по потребительским кредитам - несоответствие критерию снижения доходов на 30% за предыдущий месяц. При этом сейчас в банке уровень удовлетворения заявок на кредитные каникулы от физических лиц составляет 84,7%, из них по ипотеке - 91,18%, уточнил глава ВТБ.

"В целом по банку ВТБ, если брать физических лиц, то это 120 тыс. клиентов, которые получили реструктуризацию долгов примерно на 110 млрд рублей. А по компаниям - это 770 млрд рублей, из них 130 млрд руб. - кредиты малого и среднего бизнеса", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с принятыми нормами, заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Заемщик может обратиться в банк в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 30 сентября 2020 года. При этом льготный период, который устанавливается для заемщика, может отстоять от дня выдвижения требования на 30 дней по ипотечным кредитам и на 14 дней - по потребительским кредитам.