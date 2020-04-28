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Костин: банки могут обойтись без дополнительных вливаний средств со стороны государства

У банков есть запас прочности, чтобы пройти этот кризис без помощи государства, считает глава ВТБ
Глава ВТБ Андрей Костин Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава ВТБ Андрей Костин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля, /ТАСС/. Российские банки в сложившихся условиях имеют возможность обойтись без дополнительной денежной поддержки со стороны государства. Такое мнение озвучил глава ВТБ Андрей Костин на совещании председателя Госдумы Вячеслава Володина с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной по вопросам банковской деятельности.

"И в 2008-2009, и в 2015 году государство было вынуждено тратить каждый раз не менее триллиона, чтобы поддержать банки. В нынешней ситуации, на мой взгляд, есть возможность обойтись без этого", - сказал Костин, чьи слова приводит пресс-служба ВТБ.

Глава ВТБ отметил, что российские банки достаточно сильно окрепли, в том числе благодаря действиям Банка России. "И у нас сегодня есть некий запас прочности для того, чтобы пройти, пускай с большими потерями, этот кризис без того, чтобы от государства потребовались вливания", - добавил Костин.

Теги
РоссияКостин, Андрей Леонидович
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