Костин: банки могут обойтись без дополнительных вливаний средств со стороны государства

МОСКВА, 28 апреля, /ТАСС/. Российские банки в сложившихся условиях имеют возможность обойтись без дополнительной денежной поддержки со стороны государства. Такое мнение озвучил глава ВТБ Андрей Костин на совещании председателя Госдумы Вячеслава Володина с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной по вопросам банковской деятельности.

"И в 2008-2009, и в 2015 году государство было вынуждено тратить каждый раз не менее триллиона, чтобы поддержать банки. В нынешней ситуации, на мой взгляд, есть возможность обойтись без этого", - сказал Костин, чьи слова приводит пресс-служба ВТБ.

Глава ВТБ отметил, что российские банки достаточно сильно окрепли, в том числе благодаря действиям Банка России. "И у нас сегодня есть некий запас прочности для того, чтобы пройти, пускай с большими потерями, этот кризис без того, чтобы от государства потребовались вливания", - добавил Костин.