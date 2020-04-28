Российские автодилеры ожидают в апреле падения продаж до 95%

МОСКВА, 28 апреля./ТАСС/. Автодилеры прогнозируют падение продаж на 93-95% в апреле на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такие данные озвучил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев в ходе онлайн-конференции ТАСС "Автокарантин: влияние коронавируса на российский автомобильный рынок".

"Индекс контрактования на сегодняшний момент по апрелю составляет - 92%. Это только контрактование, не выдача машин. По сути, скорее всего апрель мы закончим в районе 93-95%", - сообщил Мосеев.

Накануне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал авторетейл одной из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей. По словам министра, сейчас серьезная проблема состоит в том, что пока не все регионы готовы оперативно открыть автосалоны, обеспечивая все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

По последним данным, автодилеры могут работать только в 44 регионах страны. Причем преимущественно речь идет о ремонте автомобилей и продаже автозапчастей.

Ранее авторетейл вошел в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в марте выросли на 4%, до 162,3 тыс. автомобилей.