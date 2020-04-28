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Российские авиакомпании в марте снизили перевозки почти на 30%

Они перевезли 6,4 млн пассажиров
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российские авиакомпании в марте 2020 года сократили перевозки на 28,1% до 6,4 млн пассажиров по сравнению с мартом прошлого года. Это следует из уточненных данных Росавиации, которые опубликованы на ее сайте.

Россия полностью приостановила международные рейсы (кроме вывозных, грузовых и почтовых) в последних числах марта.

Авиакомпания "Аэрофлот" в марте перевезла 1,7 млн пассажиров, что на 41,4% меньше, чем годом ранее. При этом группа "Аэрофлот" (кроме головного перевозчика, в нее также входят приостановившая перевозки "Победа", "Россия" и "Аврора") ранее сообщила, что за весь март снизила перевозки пассажиров на 34,3%, до 3 млн.

S7, вторая крупнейшая авиакомпания страны, в марте увеличила перевозки пассажиров на 10%, до 998 тыс. S7 полностью объединилась с дочерней "Глобус", что повлияло на статистические данные.

Ранее сообщалось, что S7 по количеству ежедневных рейсов впервые в истории в апреле опередила "Аэрофлот". Если "Аэрофлот" сейчас совершает около 80 рейсов, то S7 - 130.

По уточненным данным Росавиации, в январе - марте этого года авиакомпании перевезли 23,2 млн пассажиров - на 5,9% меньше, чем за I квартал 2019 года.

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Россия
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