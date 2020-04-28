Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях финансовой отчетности корпораций

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи во вторник показали уверенный рост на ожиданиях финансовой отчетности крупных компаний.

Как следует из информации на сайте биржи, сразу после начала операций промышленный индекс Dow Jones вырос на 372,12 пункта (1,54%), до отметки 24 505,90. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 41,82 пункта (1,45%) и оказался на отметке 2 920,30 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 94,36 пункта (1,08%), до 8 824,53,51.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI в начале операций на бирже оказалась на уровне $12,52 за баррель.

Руководитель департамента рыночной стратегии UBS Group Бану Бауджа не исключил дальнейшего снижения цен на нефть в условиях, когда нефтехранилища практически заполнены. "Не думаю, что мы больше не будем наблюдать снижения цен", - отметил он в интервью газете The Wall Street Journal, отметив, что ситуация на рынке нефти может серьезно повлиять на банки, связанные с энергетическими компаниями.