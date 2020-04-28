Антикризисные меры коснутся 10 тыс. налогоплательщиков Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 28 апреля. /ТАСС/. Более 10 тыс. налогоплательщиков Кабардино-Балкарии (КБР) смогут воспользоваться антикризисными мерами, которые разработаны федеральными и региональными властями в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по результатам совещания по вопросу обеспечения устойчивости экономики, которое прошло во вторник в режиме видеоконференции под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова. В совещании принял участие глава КБР Казбек Коков.

"В Кабардино-Балкарии федеральными и региональными антикризисными мерами, предусматривающими, в частности, отсрочку от уплаты налогов, арендных платежей, снижение их ставок, прямую поддержку наиболее пострадавших отраслей, планируется охватить более 10 тыс. налогоплательщиков", - говорится в сообщении.

В рамках республиканского плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности в КБР проводится ежедневный мониторинг ситуации на системообразующих предприятиях региона, в реальном секторе экономики, социальной сфере, на рынке труда и потребительском рынке.

Отмечается, что на сегодняшний день мерами поддержки уже воспользовались представители бизнес-сообщества республики, в том числе по отсрочке и снижению арендных платежей государственного и иного имущества, а также банковскими услугами.

По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на 28 апреля зарегистрировано 367 случаев заражения коронавирусом, в том числе 38 человек заразились в последние сутки, выздоровевших - 34, умерли два человека. Дома под медицинским наблюдением остаются 1 349 человек, имевших контакты с заразившимися людьми. Состояние шестерых инфицированных оценивается врачами как крайне тяжелое, все они находятся на аппаратах ИВЛ, в обсерваторах и провизорных отделениях с подозрением на коронавирус остаются 24 человека.