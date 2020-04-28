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Минсельхоз планирует использовать механизм экспортной квоты на зерно в дальнейшем

Это связано с повышенным спросом, заявили в министерстве

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз планирует использовать механизм экспортной квоты на зерно в дальнейшем в связи с повышенным спросом на данную продукцию. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"Расчет остатка квоты производится на основе данных Федеральной таможенной службы, в соответствии с ними в настоящий момент квота выбрана в полном объеме. Российское зерно пользуется повышенным спросом на рынках третьих стран, и отсутствие мер контроля может привести к нехватке зерна на внутреннем рынке. Министерство планирует использовать данный механизм и в дальнейшем", - сказал он.

Ранее 28 апреля общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" попросила Минсельхоз России предоставить срок до 15 дней для вывоза на экспорт зерна, которое уже было задействовано в логистической цепочке поставок. Как отметили в министерстве, обращение "Опоры России" будет рассмотрено Минсельхозом России в установленном порядке.

"В настоящее время в России и странах ЕАЭС отмечается высокая потребность в зерне со стороны переработчиков, в связи с чем трейдеры имеют возможность перенаправить продажи и реализовать зерно на рынке нашей страны и государств cоюза", - добавили в министерстве.

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Россия
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