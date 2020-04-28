WP: власти США могут предоставить помощь нефтедобывающим компаниям взамен их акций

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Американские власти рассматривают ряд решений по смягчению последствий кризиса на энергетическом рынке, среди которых возможность предоставления нефтедобывающим компаниям финансовой помощи взамен доли в их акционерном капитале. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в газете The Washington Post.

Сотрудники вашингтонской администрации, в частности, обсуждают с независимыми аналитиками возможность введения дополнительных пошлин на импортируемую нефть. Изучается и покупка нефти в недрах, ее добыча будет осуществлена уже после роста цен на черное золото. Кроме того, отмечает издание, рассматривается и вариант предоставления денежных средств взамен долей в акционерном капитале пострадавших нефтедобывающих компаний, а также создание государственной программы кредитования.

Как отмечает The Washington Post, ситуацию с низкими ценами на нефть, избыточным предложением и отсутствием места в нефтехранилищах для США осложнилась тем, что к их берегам в ближайшее время прибудут около 20 нефтетанкеров из Саудовской Аравии. Соединенные Штаты регулярно импортируют небольшое количество саудовской нефти, что помогает американским нефтеперерабатывающим компаниям оптимизировать свои установки для различных сортов нефти. Газета допускает, что Вашингтон может договориться с Эр-Риядом и часть нефтетанкеров вернется в королевство.

Стоимость нефти марки WTI 20 апреля впервые достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей. Цена майских поставок энергоносителя падала почти до минус $40 за баррель. По оценке нью-йоркской аналитическо-консалтинговой компании Rystad Energy, цена нефти от 10 долларов и ниже за баррель вынудит более 1,1 тысячи американских компаний, занимающихся добычей углеводородного сырья и имеющих задолженность, объявить о банкротстве.