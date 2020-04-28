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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Путин поручил в ближайшее время разработать новый пакет мер поддержки бизнеса и граждан

Президент также поручил правительству начать подготовку масштабного плана действий для обеспечения роста экономики

НОВО-ОГАРЕВО, 28 апреля. /ТАСС/. Правительство России должно уже в ближайшее время разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции с главами регионов.

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"Поручаю правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан", - сказал глава государства.

Как указал президент, общенациональная программа по восстановлению экономики и доходов граждан должна быть запущена в России синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологических ограничений. 

"Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики", - сказал Путин.

По его словам, нужно уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них ресурсы, чтобы можно было развернуть такую программу "на полную мощность согласованно, синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с ней ограничений".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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