Moody’s ожидает падения ВВП России в 2020 году на 5,5%

ТАСС, 28 апреля. Международное рейтинговое агентство Moody’s ожидает падения ВВП РФ в 2020 году на 5,5%, в 2021 году - роста на 2,2%, говорится в материале агентства.

Ранее, 25 марта, агентство понизило прогноз роста ВВП РФ в 2020 году до 0,5% с 1,5% на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса.

В агентстве отметили, что Россия, Мексика, Бразилия, Турция, Индонезия, Саудовская Аравия приняли умеренные меры самоизоляции, тем не менее, ограничения сильно сократили экономическую активность в этих странах.

Также Moody’s понизило прогнозы по реальному ВВП на 2020 и 2021 годы для всех стран G20.

"Экономические издержки кризиса коронавируса на фоне почти полной остановки мировой экономики быстро накапливаются. Теперь мы ожидаем, что экономики стран G20 сократятся на 5,8% в 2020 году. Даже при постепенном восстановлении мы ожидаем, что реальный ВВП в 2021 году в большинстве стран с развитой экономикой будет ниже докоронавирусного уровня", - отмечают аналитики.

У развивающихся стран G20 (кроме Китая) сократится ВВП на 3,5% в 2020 году. Согласно прогнозу, который был сделан до пандемии коронавируса, аналитики ожидали рост на 3,2%. Экономика Китая, по прогнозам экспертов, вырастет на 1% в 2020 году.

В агентстве ожидают, что цены на нефть останутся низкими. Цена на нефть марки Brent в этом году составит в среднем 35 долларов за баррель, а спотовая цена на WTI - в среднем 30 долларов за баррель. Цены на нефть, вероятно, будут расти в 2021 году, поскольку спрос восстанавливается вместе с экономическим ростом, считают аналитики. В 2021 году мы прогнозируем, что цена на нефть марки Brent составит в среднем 45 долларов за баррель, а WTI - в среднем 40 долларов за баррель.

"Крупные производители нефти, в том числе члены ОПЕК, Россия, Северная Америка и Бразилия, сокращают добычу. Тем не менее, сокращение предложения недостаточно для поддержания более высоких цен на нефть в нынешних условиях", - отмечают в агентстве.