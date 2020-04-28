Правительство разрешило инвестировать средства ФНБ в юани

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в юани и китайские гособлигации, следует из постановления кабмина, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

В марте с такой инициативой выступил Минфин.

"Проектом постановления предлагается расширить за счет Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешенных для инвестирования средств фонда иностранных валют - за счет китайского юаня", - говорится в пояснительной записке к документу.