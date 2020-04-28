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Роскосмос потратит 7,5 млрд рублей на создание космического комплекса для мониторинга ЧС

Работы по его созданию должны быть выполнены до 15 ноября 2025 года

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Космический комплекс для мониторинга чрезвычайных ситуаций будет создан в России. Роскосмос планирует потратить на это более 7,5 млрд рублей, говорится на сайте госзакупок.

"Целью выполнения СЧ ОКР [составная часть опытно-конструкторской работы] является создание космического комплекса обеспечения обзорного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации и космической системы на его основе", - говорится в техническом задании. Цена контракта - 7 541 967 000 рублей.

Согласно документу, работы должны быть выполнены до 15 ноября 2025 года. Комплекс будет состоять из наземного комплекса управления и орбитальной группировки (два космических аппарата "Канопус-В"-О №1 и №2). Их запуск на солнечно-синхронную орбиту "должен осуществляться поочередно (одиночный) с космодрома Восточный".

Функционирование космического сегмента (КС) должно осуществляться с использованием навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. "При этом должна быть предусмотрена возможность отказа от использования навигационного поля GPS по оперативной необходимости без ухудшения целевых характеристик КС", - говорится в документе.

В задачи комплекса входит проведение съемки заданных районов Земли, получение широкоформатных изображений, получение изображений поверхности Земли в среднем и дальнем ИК-диапазонах.

Ранее заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) госкорпорации "Роскосмос" Валерий Заичко сообщил, что группировка спутников "Канопус-В"-О будет эксплуатироваться для непрерывного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, оперативного обнаружения лесных пожаров и крупных выбросов загрязняющих веществ. По его словам, у спутников по сравнению с работающими на орбите аппаратами "Канопус-В" будет расширена полоса захвата с 20 до 100 км. Оснащение инфракрасной аппаратурой спутников позволит МЧС РФ оперативно выявлять пожары на ранней стадии.

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