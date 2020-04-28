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Экс-зампред ЦБ Михаил Сухов назначен гендиректором АКРА

Ранее гендиректором был Максим Богдашкин

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Экс-зампред ЦБ РФ Михаил Сухов назначен генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентство (АКРА). Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

"Совет директоров АКРА принял решение назначить генеральным директором агентства Михаила Сухова", - говорится в сообщении.

Ранее позицию генерального директора агентства занимал Максим Богдашкин, который был избран на эту должность 6 ноября 2020 года.

Сухов с 1993 по 2016 год работал на разных должностях в Банке России, в частности, четыре года занимал пост заместителя председателя. В 2016-2018 годах был зампредом правления банка ВТБ.

Председатель совета директоров АКРА Карл Йоханссон, чьи слова приводятся в пресс-релизе, отметил, что опыт работы Сухова "поможет АКРА выйти на новый качественный уровень".

Агентство АКРА учреждено в ноябре 2015 г. С момент его создания агентство возглавляла Екатерина Трофимова, которая покинула организацию в начале 2019 года. Акционерами АКРА являются 27 российских компаний и финансовых институтов с долями 3,7% у каждого. Уставный капитал компании - 3 млрд руб.

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