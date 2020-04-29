В Новосибирске снизилась собираемость платежей за тепло среди юрлиц

НОВОСИБИРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Новосибирский филиал Сибирский генерирующей компании (СГК) зафиксировал с марта снижение собираемости платежей за тепловую энергию среди юрлиц на 10% из-за пандемии коронавируса. Совокупная дебиторская задолженность филиала достигла почти 2 млрд рублей, увеличившись на 200 млн рублей в сравнении с прошлым годом, сообщил в пресс-центре ТАСС директор филиала Андрей Колмаков.

"С марта этого года мы отмечаем спад поступления платежей. Очевидно, что это связано с ситуацией в стране в целом. Анализ показывает, что ситуация по разным категориям потребителей отличается. По юридическим лицам за первый квартал собираемость составляет 77% от начислений, что на 8-10% ниже, чем в прошлом году. По населению - потребители, которые платят через управляющие компании, ТСЖ и других участников рынка, сбор составляет 76% от начисления", - сказал Колмаков.

Он уточнил, что по итогам первого квартала по данным двум категориям недосбор составил 377 млн рублей, из них 243 млн недобрали в марте. При этом, по словам Колмакова, на 23 апреля дебиторская задолженность всех потребителей филиала составила почти 2 млрд рублей, что на 200 млн рублей больше, чем на 23 апреля прошлого года.

В свою очередь, заместитель генерального директора по реализации энергии АО "Новосибирскэнергосбыт" Татьяна Семенцова заметила, что за первый квартал собираемость за электроэнергию составила 93% от начислений, что практически соответствует уровню прошлого года. При этом с конца марта, по ее словам, началось снижение платежной дисциплины, за 26 платежных дней апреля собрано только 64% от начислений предыдущего месяца. Как отметила Семенцова, уровень платежей в апреле снизился на 8%, в мае в компании ожидают снижения не менее 15%.