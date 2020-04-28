Минсельхоз направил в регионы рекомендации по работе АПК в условиях пандемии

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз направил в регионы рекомендации по работе предприятий агропромышленного комплекса в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Наша общая задача - обеспечение стабильного снабжения населения сельхозпродукцией и продовольствием. На прошлой неделе Минсельхоз России направил на имя главы каждого субъекта рекомендации по организации работы предприятий АПК в текущих условиях. Они касаются не только системообразующих предприятий, но и любых организаций АПК и смежных отраслей, функционирование которых может оказать влияние на стабильность внутреннего рынка и ход весенних полевых работ. Каждая сельхозорганизация должна разработать свой собственный четкий план действий", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Как сообщили в Минсельхозе, в ходе прошедшего заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием министр сообщил о том, что в зоне особого внимания находятся организации с технологическими процессами, которые предполагают значительную концентрацию людей в одном месте, - в убойных, перерабатывающих и сортировочных цехах. В целях профилактики заболевания коронавирусной инфекцией на предприятиях необходимо создать резервы трудовых ресурсов. Кроме того, следует ограничить передвижение работников внутри цехов и при необходимости ввести посменный график работы.

По словам Патрушева, в целях оперативного мониторинга ситуации в АПК и на отраслевых предприятиях каждого региона в Минсельхозе России ежедневно проводятся совещания в формате "час контроля". Подобный обмен информацией и опытом поможет определить идентичные для всех субъектов сложности и пути их решения, оценить эффективность предпринимаемых мер и тиражировать наиболее успешные инструменты, считает министр. Он также сообщил о необходимости активизации работы по доведению средств господдержки до аграриев. По его словам, этот вопрос является особенно актуальным в текущих условиях и в первую очередь для регионов, где сельхозтоваропроизводители могут столкнуться с дополнительными сложностями из-за природных факторов.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы соблюдения аграриями мер противопожарной безопасности. По прогнозам, лето 2020 года ожидается жарким, что обязывает уделять особое внимание данному направлению работы. Патрушев призвал органы управления АПК обеспечить контроль этой деятельности, активно взаимодействовать с региональными управлениями МЧС, правоохранительными органами и сельхозтоваропроизводителями.