Путин намерен обсудить с кабмином возможность льгот по казначейским кредитам регионам

НОВО-ОГАРЕВО, 28 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен обсудить с правительством РФ возможность предоставления льгот по казначейским кредитам для регионов.

Это отдельно обсудим с правительством, с Минфином", - сказал он на совещании о противодействии распространению коронавируса, отвечая на слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Губернатор отметил риски появления выпадающих доходов в региональном бюджете с учетом расходов, связанным с борьбой с коронавирусом. Он попросил увеличить вдвое лимит казначейских кредитов, которые может привлечь область, а также предоставить возможность не возвращать эти кредиты до конца года.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.