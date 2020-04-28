Компании США будут проверяться на соблюдение условий программы поддержки бизнеса

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Власти США будут проверять на соблюдение условий программы предоставления льготных кредитов малому бизнесу (Paycheck Protection Program) все предприятия, претендующие более чем на 2 млн долларов. Об этом сообщил во вторник в интервью телекомпании CNBC министр финансов США Стивен Мнучин.

"Позднее сегодня я выступлю с заявлением о том, что по любому займу свыше $2 млн Управление по делам малого бизнеса США будет проводить полную проверку прежде, чем его будет разрешено не возвращать", - указал Мнучин. "Эта программа была разработана для малого бизнеса", - подчеркнул он, отметив. что речь идет о предприятиях, в штате которых трудятся до 500 человек. При этом, по словам главы американского Минфина, к настоящему моменту займ по программе льготных кредитов малому бизнесу получили уже около 1 млн предприятий, на которые работают 10 или менее сотрудников.

В то же время, по информации телекомпании, заявку на оформление займа в США подали помимо предприятий малого бизнеса и крупные компании. Мнучин отметил, что такие предприятия обязаны будут по итогам проверки вернуть властям сумму займа в полном размере. При этом, по его словам, некоторые компании, в том числе сеть ресторанов быстрого питания Shake Shack и баскетбольный клуб Los Angeles Lakers, уже вернули полученные по программе средства.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп подписал законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии COVID-19. Законопроектом предусмотрено выделение $320 млрд на программу льготных кредитов малому бизнесу. Ранее Конгресс уже выделял на эту программу $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны.