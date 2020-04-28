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"Газпром" продолжает поставки по "Силе Сибири" в полном объеме

Добыча газа на Чаяндинском месторождении также продолжается в полном объеме, сообщили в холдинге

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Добыча газа на Чаяндинском месторождении и поставки по газопроводу "Сила Сибири" продолжаются в полном объеме, несмотря на эпидемиологическую обстановку на объекте, говорится в сообщении холдинга.

"Эксплуатационные подразделения ООО "Газпром добыча Ноябрьск" обеспечивают добычу, подготовку и подачу газа в газопровод "Сила Сибири" в полном объеме", - говорится в комментарии.

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения, там расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работает более 10 тыс. человек. В настоящее время 56 работников находятся в больницах Якутии, еще 39 человек были вывезены на лечение в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение - одно из крупнейших на востоке России, является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Сейчас там работает ООО "Газпром добыча Ноябрьск", которое является участником государственной Восточной газовой программы - предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).

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