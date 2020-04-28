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Минпромторг готовит запуск программы доступной аренды авто в регионах

Общий объем финансирования программы поддержки спроса на машины составляет 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ работает над запуском программы "Доступная аренда" в российских регионах, сообщил журналистам замминистра Александр Морозов.

"Мы хотим просубсидировать пилотные проекты в регионах, чтобы эта программа была развернута по всей стране. Необходимо решить две задачи: с одной стороны, механизм аренды должен работать быстро и без сбоев, а с другой стороны, ставка должна быть невысокой", - рассказал замминистра.

Ранее новую программу поддержки спроса на машины анонсировал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания по автопрому с участием президента Владимира Путина и автоконцернов. Общий объем ее финансирования - 2,5 млрд рублей.

Как пояснил Морозов, "Доступная аренда" будет особенно актуальна в контексте двух тенденций. Во-первых, значительная часть молодежи от 18 до 25 лет покупать автомобили не хочет, но хочет ими пользоваться. Во-вторых, малому и среднему бизнесу в этом году особенно тяжело. Поэтому сейчас необходимо предложить, как малый и средний бизнес могут получить машину в пользование.

"Один из вариантов - создание в регионе на базе крупной лизинговой компании или банка парка, где может быть удовлетворен любой запрос клиента. То есть клиент может брать автомобиль в пользование на такой срок, какой необходим именно ему. Трудно предположить, как будет восстанавливаться бизнес, поэтому в текущей ситуации важно дать ему возможность быть очень гибким. Для этого машины будут регистрироваться, обслуживаться и содержаться на балансе лизинговых компаний или банков, выразивших желание принять участие в проекте. Ключевым пока остается вопрос размера ставки доступной аренды", - рассказал он.

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