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Мосбиржа перенесла дату экспирации майского фьючерса Light Sweet Crude Oil

Решение о переносе даты экспирации принято для недопущения возникновения возможных негативных последствий у участников торгов и их клиентов

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Мосбиржа переносит дату экспирации (завершения обращения срочных фьючерсов и опционов на бирже) майского фьючерса Light Sweet Crude Oil на 30 апреля, опциона на него - на 29 апреля. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"В соответствии с рекомендацией Комитета по срочному рынку Московская биржа переносит дату исполнения ближайшей серии фьючерсного контракта на нефть сорта Light Sweet Crude Oil (код: CL-5.20) с 19 мая на 30 апреля 2020 года и дату исполнения маржируемого опциона на фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil (код: CL-5.20M140520CA, CL-5.20M140520PA) с 14 мая на 29 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Решение о переносе даты экспирации принято для недопущения возникновения возможных негативных последствий у участников торгов и их клиентов.

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