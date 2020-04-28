"Аэрофлот" в апреле доставит в Россию 250 млн медицинских масок

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" по итогам апреля доставит в Россию 250 млн защитных масок. На данный момент компания уже выполнила 54 грузовых чартерных рейса из Китая, доставив в Москву и другие российские города более 200 млн медицинских масок. Об этом журналистам сообщила официальный представитель авиакомпании Юлия Спивакова.

"Аэрофлот" с 6 по 28 апреля выполнил 54 грузовых чартерных рейса из Китая. Практически 100% грузов - это маски и средства индивидуальной защиты. Всего за этот период "Аэрофлот" доставил Москву и другие пункты маршрутной сети авиакомпании около 205,2 млн медицинских масок. До конца апреля планируется выполнить еще 11 рейсов. По нашим расчетам, всего на рейсах "Аэрофлота" по итогам апреля будет доставлено около 250 млн масок", - сказала она.

Как уточнили в пресс-службе, речь идет о грузовых перевозках в салоне самолета, так и в багажном отделении.

Как сообщалось ранее, несколько российских авиакомпаний в условиях снижения пассажирских перевозок и закрытия границ для международных рейсов, переориентировали часть флота на грузоперевозки, в том числе в салонах самолетов. Например, генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев недавно сообщал, что сейчас компания выполняет 4-5 таких грузовых рейсов в день. Но при этом количество пассажирских рейсов компании в апреле сократилось со 110-120 ежедневно до 50-80 рейсов.