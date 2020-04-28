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Россия получила право на поставки мясных консервов в Сингапур

Предприятия по производству консервированной продукции проверят на соответствие требованиям этой страны

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия получила право на поставки мясных и яичных консервов в Сингапур, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзор открыл сингапурский рынок для поставок российской готовой продукции (мясных и яичных консервов) и получил право формировать список российских предприятий-экспортеров", - отмечается в сообщении.

Поставки продукции из свинины и мяса птицы разрешены под гарантии Россельхознадзора и только с предприятий, прошедших обследование на соответствие требованиям Сингапура и включенных в реестр компаний, имеющих право экспортировать продукцию (ИС "Цербер"). Список таких предприятий в ближайшее будет сформирован и направлен в Сингапур для утверждения.

Как сообщили в Россельхознадзоре, в случае заинтересованности в поставках товаров в Сингапур предприятиям по производству консервированной продукции необходимо пройти обследование на соответствие требованиям этой страны.

Теги
СингапурРоссия
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