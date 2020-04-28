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Власти Петербурга могут сократить финансирование капитального ремонта дорог в городе

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры отметили, что о конкретных суммах и объектах пока говорить преждевременно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга обсуждает вопрос о сокращении финансирования адресной программы капитального ремонта городских дорог на 2020 год, ранее установленной на уровне 1,3 млрд рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Как пояснили агентству в пресс-службе комитета финансов Петербурга, корректировка финансовых параметров направлена на приоритизацию расходов городского бюджета и уточнение доходной базы в связи с экономической ситуацией, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекцией.

"Прорабатывается вопрос об уменьшении финансирования на капитальный ремонт дорог в Санкт-Петербурге в 2020 году. О конкретных суммах и объектах говорить преждевременно", - сказала официальный представитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В 2019 году комитет по развитию транспортной инфраструктуры утвердил адресную программу капитального ремонта дорог в размере 1,2 млрд рублей.

Снижение доходов

Как сообщал 30 марта на заседании городского правительства глава комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, в первом квартале 2020 года зафиксировано снижение доходов бюджета в сравнении с ранее установленным прогнозом. Проект бюджета на 2020 год ориентировался на темп роста доходов в размере 7,4% по итогам года.

В первом квартале 2020 показатель сократился на 2% от прогнозного, при сохранении текущих темпов роста до конца 2020 года, это приведет к выпадению доходов бюджета в размере порядка 60 млрд рублей, отмечал председатель городского комитета финансов. Для финансового обеспечения указанных мер планируется увеличить объем резервного фонда городского правительства, а также скорректировать бюджет Санкт-Петербурга на 2020-2022 годы.

По оценкам вице-губернатора города Евгения Елина, ограничительные меры, введенные в Санкт-Петербурге для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, нанесут ущерб экономике города в размере не менее 20% от валового регионального продукта (ВРП) по итогам 2020 года в сравнении с результатом 2019 года.

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