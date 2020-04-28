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PA Consulting представила систему прогнозирования сбоев в электроснабжении на базе AI

В настоящее время уровень точности прогнозирования сбоев составляет 80% для двухнедельного горизонта планирования и 90% для трехдневного

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Компания PA Consulting представила первую в мире интеллектуальную систему мониторинга энергоснабжения на базе искусственного интеллекта. В основе решения лежит раннее прогнозирование возможных сбоев, сообщает ресурс PRNewswire.

"Благодаря моделированию рисков энергопровайдеры, использующие систему iPredict, могут не только обеспечить бесперебойность энергоснабжения и более высокий срок службы активов, но и снизить риски для своих сотрудников. Надежность оборудования особенно необходима таким критически важным объектам, как больницы, пожарные и спасательные службы", - сказал ведущий специалист PA Consulting и руководитель программы ReliabilityOne Грегг Эдесон.

Система iPredict позволяет собирать и обрабатывать высокочастотные данные о подаче энергии и состоянии активов в режиме реального времени, благодаря чему компании могут выявлять повреждения и сбои на ранней стадии. Аккумулируемая информация анализируется с помощью алгоритмов машинного обучения, которые объединяют исторические данные с текущими операционными показателями. Своевременное предупреждение неполадок позволяет энергопровайдерам оптимально планировать ремонтные работы и своевременно уведомлять клиентов о текущем состоянии сети.

На данный момент уровень точности прогнозирования сбоев iPredict составляет 80% для двухнедельного горизонта планирования и 90% для трехдневного.

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