PA Consulting представила систему прогнозирования сбоев в электроснабжении на базе AI

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Компания PA Consulting представила первую в мире интеллектуальную систему мониторинга энергоснабжения на базе искусственного интеллекта. В основе решения лежит раннее прогнозирование возможных сбоев, сообщает ресурс PRNewswire.

"Благодаря моделированию рисков энергопровайдеры, использующие систему iPredict, могут не только обеспечить бесперебойность энергоснабжения и более высокий срок службы активов, но и снизить риски для своих сотрудников. Надежность оборудования особенно необходима таким критически важным объектам, как больницы, пожарные и спасательные службы", - сказал ведущий специалист PA Consulting и руководитель программы ReliabilityOne Грегг Эдесон.

Система iPredict позволяет собирать и обрабатывать высокочастотные данные о подаче энергии и состоянии активов в режиме реального времени, благодаря чему компании могут выявлять повреждения и сбои на ранней стадии. Аккумулируемая информация анализируется с помощью алгоритмов машинного обучения, которые объединяют исторические данные с текущими операционными показателями. Своевременное предупреждение неполадок позволяет энергопровайдерам оптимально планировать ремонтные работы и своевременно уведомлять клиентов о текущем состоянии сети.

На данный момент уровень точности прогнозирования сбоев iPredict составляет 80% для двухнедельного горизонта планирования и 90% для трехдневного.