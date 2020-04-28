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"Газпром" связал эпидемиологическую обстановку на Чаянде с деятельностью подрядчиков

Власти Якутии объявили на территории Чаяндинского месторождения карантин, там работают более 10 тыс. человек
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. ООО "Газпром добыча Ноябрьск", дочерняя компания "Газпрома", ведущее эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, осведомлено о факте недовольства вахтовиков на объекте, но вопросы обеспечения их деятельности находятся в компетенции подрядных организаций. Об этом ТАСС сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ноябрьск".

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"Нам известно о факте недовольства работников подрядной организации "ГазАртСтрой", участвующей в работах по продолжению обустройства Чаяндинского месторождения", - отметили в компании.

"Вместе с тем в этих работах задействовано около 30 подрядных организаций. Вопросы обеспечения их деятельности, в том числе по соблюдению предписаний надзорных органов в текущей эпидемиологической обстановке, находятся исключительно в компетенции руководства этих организаций", - добавил представитель пресс-службы.

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения, там расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работает более 10 тыс. человек. В настоящее время 56 работников находятся в больницах Якутии, еще 39 человек были вывезены на лечение в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что, предположительно, на Чаяндинском месторождении нет информирования сотрудников о выявленных зараженных коронавирусной инфекцией, неэффективны меры изоляции людей. Прокуратура Якутии начала проверку по этому факту.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы не допустить распространение инфекции на Чаяндинском месторождении. Он также поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих на месторождении. Кроме того, Минздраву России, МЧС России поручено организовать на объекте полевой мобильный госпиталь для размещения зараженных, обеспечить там работу необходимого медицинского персонала, гарантировать наличие в госпитале оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Также по поручению Трутнева Роспотребнадзору, Минздраву России вместе с "Газпромом" и правительством региона предстоит разработать меры для соблюдения требований карантинного режима, дезинфекции, снабжения жителей вахтовых поселков Чаяндинского месторождения качественными продуктами питания, медикаментами, товарами первой необходимости и средствами гигиены.

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