Эксперты: регистрация смартфонов по IMEI реально заработает лишь в 2024 году

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Закон об идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI в случае принятия в 2021 году полноценно заработает лишь спустя 2-3 года, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что регистрация по IMEI может начаться в июле 2021 года. По новой версии законопроекта, которая проходит согласование в администрации президента, платной процедура будет только для новых устройств, требование распространится в том числе на граждан, ввозящих смартфоны из-за границы самостоятельно. При этом если раньше предполагалось, что плата за регистрацию составит не более 100 рублей, по новой версии проекта ее будет определять правительство.

По словам гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, полноценно работать закон сможет лишь к 2024 году, поскольку должен пройти не один год, пока все абоненты купят новые смартфоны, на которые будут распространяться новые правила. "Учитывая, что сейчас у россиян на руках порядка 200 млн телефонов, очевидно, при уровне замены телефонов [раз] в 2-3 года мы только в 2024 году увидим плоды этого закона", - объяснил он.

Это подтверждает и руководитель Content Review Сергей Половников - цикл обновления телефонов, действительно, составляет три, а иногда и четыре года.

Вероятно, впоследствии также стоит ожидать принятия специальных регулирующих подзаконных актов, в связи с чем говорить о том, когда закон реально вступит в силу, затруднительно, сказал со своей стороны главный аналитик Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казярян.

Кто будет платить?

"Другой вопрос: что делать, например, с теми, кто захочет перепродать телефон? Без ответа на этот вопрос, например, закон вряд ли пройдет, на это тоже нужно время", - задается вопросом Половников из Content Review.

Что касается платы за регистрацию по IMEI, продолжил эксперт, то вне зависимости от размера ее главная цель - покрыть административные расходы на реализацию закона. "Возможно, она войдет в стоимость телефонов, но из-за инфляции и прочих факторов эту добавку даже никто не заметит", - предполагает он.

С другой стороны, размышляет Кусков из TelecomDaily, исполнение закона все же ляжет дополнительным грузом на людей, которым придется платить за регистрацию. "Возможно, государство должно взять на себя подобные затраты, если хочет уберечь людей от криминала", - предложил он. С этим согласен из Казарян из РАЭК, считающий, что финансовое бремя ляжет в конечном счете на потребителей и ретейл.

Однако, по мнению Половникова, закон так или иначе может помочь в борьбе с контрафактом, в том числе поставив на контроль ввозимые китайские смартфоны.

"Этот закон был бы очень важен, если бы его приняли в 2010 году - тогда и телефоны были проще, и краж было больше. Сегодня же владельцы операционных систем потрудились сделать так, чтобы воровство и последующая перепродажа были бесполезны, ведь смартфон можно просто превратить в "кирпич" удаленно", - отметил со своей стороны Кусков.

О законопроекте

В декабре 2018 года российские сенаторы подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по IMEI, который предполагает регистрацию в сети операторов связи только устройств с разрешенным номером. Проект предусматривал создание центральной базы данных, куда в обязательном порядке будут включаться идентификационные номера абонентских устройств, используемых в сетях мобильной связи на территории России. Если IMEI устройству не присвоено, либо оно совпадает с номером другого гаджета, то доступ к сети для такого устройства должен быть приостановлен, как и для похищенных или утраченных телефонов.

В конце 2019 года "Билайн", "Мегафон" и Tele2 совместно с Россвязью начали подготовку к введению системы регистрации смартфонов по IMEI, сообщал ТАСС со ссылкой на ведомство и компании. Тестирование системы проводит подведомственный Россвязи Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), который управляет центральной базой данных IMEI, с каждым оператором по отдельности.