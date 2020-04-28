{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мурманские власти попросили правительство России о послаблениях по казначейским кредитам

Губернатор региона Андрей Чибис отметил, что это позволило бы ликвидировать кассовые разрывы, которые образуются в субъектах из-за дополнительных расходов в период пандемии

МУРМАНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о введении послаблений при предоставлении регионам страны казначейских кредитов. Это позволило бы ликвидировать кассовые разрывы, которые образуются в субъектах из-за дополнительных расходов в период пандемии коронавируса, с соответствующим заявлением Чибис выступил во вторник в ходе совещания, проводимого главой государства с губернаторами.

"Мы запустили поддержку и предпринимателям, и самим людям, которые остаются без денег. Но мы видим риски кассовых разрывов в бюджете и риски выпадающих доходов с учетом допрасходов, которые мы сейчас несем. Уже принято решение по казначейским кредитам. Они даются с 90 до 180 дней. Но пока есть ограничения 1/12 от доходов бюджета. Я бы очень просил планку хотя бы в два раза повысить, вот этот возможный лимит, и дать возможность до конца года их не возвращать. И это бы закрыло те кассовые разрывы, которые у нас у всех образуются", - сказал Чибис.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
Реклама на ТАСС
Эксперты: регистрация смартфонов по IMEI реально заработает лишь в 2024 году
Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что регистрация по IMEI может начаться в июле 2021 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС