Мурманские власти попросили правительство России о послаблениях по казначейским кредитам

МУРМАНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о введении послаблений при предоставлении регионам страны казначейских кредитов. Это позволило бы ликвидировать кассовые разрывы, которые образуются в субъектах из-за дополнительных расходов в период пандемии коронавируса, с соответствующим заявлением Чибис выступил во вторник в ходе совещания, проводимого главой государства с губернаторами.

"Мы запустили поддержку и предпринимателям, и самим людям, которые остаются без денег. Но мы видим риски кассовых разрывов в бюджете и риски выпадающих доходов с учетом допрасходов, которые мы сейчас несем. Уже принято решение по казначейским кредитам. Они даются с 90 до 180 дней. Но пока есть ограничения 1/12 от доходов бюджета. Я бы очень просил планку хотя бы в два раза повысить, вот этот возможный лимит, и дать возможность до конца года их не возвращать. И это бы закрыло те кассовые разрывы, которые у нас у всех образуются", - сказал Чибис.