"Роснефть" 30 апреля определит позицию по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" на заседании 30 апреля определит свою позицию по вопросу сокращения добычи нефти компании в мае - июле 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Об определении позиции совета директоров "Роснефти" в отношении сокращения добычи нефти компании в мае - июле 2020 г. относительно утвержденного бизнес-плана 2020 г. в целях исполнения Российской Федерацией решений министерской встречи стран крупнейших производителей нефти по сокращению добычи нефти от 12 апреля 2020 г.", - говорится в сообщении.

В рамках соглашения ОПЕК+ Россия обязалась сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки в течение мая - июня - до уровня 8,5 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки.