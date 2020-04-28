ЕЭК одобрила программу по созданию совместных геоинформационных продуктов стран ЕАЭС

ТАСС, 28 апреля. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) одобрила кооперационный проект стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе данных дистанционного зондирования Земли. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

"После поручения президентов наших стран над разработкой межгоспрограммы в течение года бок о бок трудились представители космических ведомств и ведущих производителей космической техники союза. В итоге готов действительно качественный и проработанный документ с заделом на перспективу", - отметил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян.

Кооперационный проект теперь должен рассмотреть Совет ЕЭК, а затем утвердить - Евразийский межправительственный совет на уровне глав правительств.

Межгоспрограмму намечено реализовать c 2021 по 2025 годы. Для этого странам союза и комиссии нужно будет совместно пройти три этапа. На первом - объединить действующие и перспективные группировки спутников стран союза. В результате увеличится площадь покрытия наблюдаемой территории, повысятсяпериодичность обзора и оперативность передачи потребителям информации. Соответственно, возрастет конкурентоспособность объединенных спутниковых ресурсов на мировом космическом рынке.

На втором этапе страны ЕАЭС создадут единый информационный портал - банк данных по материалам объединенной космической съемки, модернизируют национальные наземные комплексы приема и обработки данных. Это позволит существенно повысить качество предоставляемых геоинформационных услуг пользователям различныхсекторов экономики государств союза.